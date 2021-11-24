Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 25 ноября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события:

- День благодарения в США, биржи закрыты;

- ВВП Германии в III квартале 2021г (10:00 МСК);

- индекс потребительского климата Gfk Германии за декабрь (10:00 МСК);

- протоколы заседания ЕЦБ (15:30 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16:30 МСК);

- совет директоров "РусАгро" рассмотрит вопрос об утверждении новой дивидендной политики;

- финансовые результаты "ИнтерРАО" и "РусГидро" за 9 мес 2021г по МСФО.

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