Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет к консолидации в диапазоне 3900-4000 пунктов в четверг - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, перейдет в четверг к консолидации в диапазоне 3900-4000 пунктов с возможным стремлением к его верхней границе, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников.

"Индекс Мосбиржи в среду пытался развить коррекционный отскок и выйти выше отметки 4000 пунктов, однако к середине торговой сессии на рынке вновь возобладали коррекционные настроения из-за давления со стороны акций Газпрома (-2,3%) и Сбера (оа: -2,0%; ап: -2,0%) ввиду сохраняющихся опасений инвесторов касательно геополитических рисков. Ухудшение настроений на мировых рынках и дальнейшее укрепление доллара после публикации блока данных по США также способствовало поддержанию негативных настроений на рынке", - напоминает эксперт.

По мнению Жильникова, отечественный фондовый рынок в четверг перейдет к консолидации в диапазоне 3900-4000 пунктов индекса Мосбиржи с возможным стремлением к его верхней границе на фоне снижения торговой активности глобальных инвесторов из-за выходного дня на фондовом рынке США. В ближайшие дни поддержка индексу может прийти от металлургов, - аналитик ждет, что этот сегмент может выглядеть "лучше рынка" ввиду стабильных цен на металлы, а также слабости рубля.

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