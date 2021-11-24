Акции Moderna выглядят крайне дорогими - "Атон"

Moderna Inc. - компания одного продукта, и ее акции выглядят крайне дорогими, полагает руководитель отдела торговли акциями инвестиционной компании "Атон" Элбек Далимов.

"Акции Moderna выглядят крайне дорогими. Основная причина в том, что Moderna, по сути, - компания одного продукта, и кроме вакцины от COVID-19 у нее больше ничего нет. Пик пандемии уже позади, и вряд ли в последующие годы компания сможет существенно нарастить выручку", - отмечает эксперт.

Согласно прогнозам аналитиков, наоборот, продажи компании существенно упадут в последующие годы:

- В отчетности за III квартал компания признает, что 2021г станет рекордным, а в дальнейшем выручка будет постепенно снижаться. Как следствие, Moderna снизила прогноз на следующий год с $20 млрд до $15-18 млрд.

- Другим ударом послужила успешная разработка лекарства от COVID-19 (в виде таблеток) от Pfizer.

Эксперт "Атона" из позитивных моментов выделяет то, что компания по итогам 2022г должна увеличить кэш-подушку до $25 млрд, это позволит ей оставаться на плаву еще долгое время. В планах компании - разработка 37 препаратов в разных областях, а денежная подушка позволит ей продолжать финансирование своих R&D-разработок. Но пока это только планы, а на сегодняшний день Moderna остается компанией одного продукта, подчеркивает Далимов.

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