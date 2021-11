Sber CIB обновил топ иностранных акций, имеющих листинг на Мосбирже

Название компании Рыночная цена, руб. Потенц. рост на 12 мес., % Activision Blizzard 4600 53 Amazon.com Inc. 266596 14 ConocoPhillips 5494 22 Lam Research 49247 6 Merck & Co. 6166 18 Meta Platforms 25114 19 Microchip Technology 6204 15 PayPal Holdings 14004 47 ServiceNow Inc. 47429 17 Walt Disney Co. 11247 31

Аналитики Sber CIB обновили топ-список иностранных акций, имеющих листинг на Московской бирже, исключив из него бумаги Microsoft Corp., Alphabet Inc., Micron Technology, Apple Inc. и Qualcomm Inc., сообщается в комментарии инвестбанка. "Компания Microsoft в настоящее время торгуется на уровне 32,5 по прогнозному коэффициенту Р/E 2022 ("цена/прибыль за 2022 финансовый год"), что выше, чем у группы сопоставимых компаний (24,9). Такая премия выглядит справедливой с учётом того, что прогнозируемые темпы роста прибыли на акцию у Microsoft в 2022 году выше, чем у группы аналогов (13% против 7%). По нашему мнению, акции эмитента на текущий момент оценены рынком справедливо и котировки не имеют существенного потенциала роста", - указывают эксперты. Акции Alphabet на текущий момент стоят справедливо, считают аналитики инвестбанка. Компания работает в сегменте онлайн-рекламы "поиск", который быстро восстановился в текущем году. Тем не менее до пандемии темпы роста в этом сегменте традиционно были самыми низкими в отрасли, и в 2022 году они, скорее всего, замедлятся, полагают в Sber CIB. "Позитивно оцениваем перспективы Alphabet. Устойчивый спрос на чипы памяти компании будет обеспечен благодаря дальнейшему росту инвестиций в строительство центров обработки данных у Amazon.com Inc., Microsoft и Google, а с недавнего времени и Facebook Inc.. Однако последние полгода акции Micron были под давлением из-за обеспокоенности возможным перемещением её продукции в сравнительно низкий ценовой сегмент на фоне высокого спроса. С учётом роста котировок на 28% с середины октября мы решили исключить акции эмитента из перечня наиболее привлекательных по тактическим соображениям", - указывают эксперты инвестбанка. "Котировки акций Apple снизились на 3% после публикации отчётности за четвёртый квартал финансового 2021 года (закончился 25 сентября) - компания отметила значительное влияние глобальных сбоев в цепочках поставок на продажи устройств. Дальнейшее повышение котировок было обусловлено главным образом сообщениями о возможной разработке автомобиля от Apple и запуске его продаж в 2025 году. Мы исключили акции компании из подборки, так как основные катализаторы роста для цены бумаг Apple, скорее всего, реализуются после 2022 года. При этом на текущий момент акции Apple торгуются на уровне 26,4 по прогнозному коэффициенту P/E 2022), что выше, чем у группы аналогов (24,9)", - пишут аналитики. Также эксперты инвестбанка решили исключить из топ-списка акции Qualcomm по тактическим соображениям с учётом роста котировок бумаг компании на 34% менее чем за месяц, говорится в комментарии. "Тем не менее стоит отметить оптимистичные перспективы компании на двух самых быстрорастущих конечных рынках полупроводниковой продукции - рынках смартфонов и связи на фоне ускоренного внедрения 5G и рынка систем автономного вождения или систем помощи водителю", - пишут они. Текущий топ-список иностранных акций на Московской бирже: