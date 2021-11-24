"Финам" сохраняет рекомендацию "держать" для акций ЛУКОЙЛа

Аналитики "Финама" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой 6954,3 рубля за штуку, что предполагает потенциал роста 2,6% от текущего уровня, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"На наш взгляд, отчётность "ЛУКОЙЛа" по МСФО за третий квартал 2021 года выглядит позитивно. EBITDA и чистая прибыль совпали с нашими ожиданиями, а ключевой показатель скорректированного свободного потока оказался выше прогнозов. Это создаёт перспективы для улучшения ожиданий по дивидендам и может оказать поддержку акциям эмитента", - отмечает эксперт Сергей Кауфман.

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