BCS Express подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Pinterest

Аналитики BCS Express подтверждают рекомендацию "покупать" для акций Pinterest Inc., считая коррекцию в цене бумаг отличным моментом для входа в позиции. При этом эксперты отмечают, что в течение ближайшего квартала давление на акции может сохраниться.

Прогнозная цена для этих бумаг была снижена с $66 до $59 на горизонте года (что предполагает потенциал роста 37% от текущих уровней) на фоне понижения прогноза по количеству активных пользователей, говорится в комментарии.

"Компания Pinterest опубликовала ежеквартальную финансовую отчетность несколькими неделями ранее. По нашим оценкам, отчетность негативная, но по большей части уже учтена в цене акций. Самым негативным моментом в отчетности является снижение количества MAU второй квартал подряд. Мы видим причиной продолжения снижения увеличение мобильности населения из-за снятия карантинных ограничений, - указывают эксперты инвесткомпании. - На рекламную выручку продолжают оказывать негативное влияние проблемы с цепочками поставок в автомобильной отрасли и в отрасли потребительских товаров. Исторически у компании была высокая экспозиция на рекламную выручку от отрасли потребительских товаров. Несмотря на диверсификацию, экспозиция все еще высокая и давление на рост выручки от этой проблемы продолжится в ближайшие кварталы".

Менеджмент эмитента отметил, что не заметил пока существенного негативного влияния изменения политики IDFA на выручку. "Мы видим компанию менее чувствительной к этим изменениям, так как приложение ориентировано на интересы людей, что делает таргетирование рекламы пользователям проще. У компании большое количество собственных данных о пользователе, поэтому нет острой необходимости в получении данных со стороны третьих сторон", - пишут аналитики.

Главным позитивным моментом в отчетности эксперты BCS Express выделяют улучшение маржинальности. "Скорректированная EBITDA за третий квартал составила 32%, что на 3% выше уровня второго квартала и на 18% выше аналогичного показателя первого квартала. Мы полагаем, что компания сможет и в дальнейшем улучшать EBITDA маржу, которая, по нашим оценкам, увеличится до уровня в 48% к 2027 году", - отмечают в инвесткомпании.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.