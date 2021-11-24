Рост цены акций Dell, скорее всего, продолжится - Инвестбанк Синара

Рост котировок акций Dell Technologies Inc., скорее всего, продолжится в ближайшее время благодаря финансовым результатам эмитента, считает аналитик "Инвестиционного банка Синара" Сергей Вахрамеев.

Dell опубликовала рекордные результаты за финансовый 3К22 (который фактически закончился 29 октября 2021 года) благодаря высоким показателям продаж ПК, серверов и систем хранения данных. Выручка компании и скорректированная прибыль на акцию составили $28,4 млрд и $2,37 соответственно, заметно превысив консенсус-прогноз аналитиков. Dell удалось достигнуть самого высокого в своей истории годового прироста доли на рынке ПК. Хотя Dell - бенефициар повышенного спроса на компьютеры и периферийное оборудование из-за пандемии, мы сомневаемся в устойчивости роста спроса в долгосрочной перспективе. На наш взгляд, конкуренция на рынке компьютеров и давление на цены усилятся. В целом мы позитивно смотрим на акции Dell, которые торгуются по очень низкому мультипликатору P/E на финансовый 2022 год (6,3)", - отмечает эксперт банка.

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