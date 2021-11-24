ПСБ рекомендует покупать акции ЛУКОЙЛа с прогнозной ценой 7750 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "ЛУКОЙЛа" с прогнозной ценой на уровне 7750 рублей за штуку, сообщается в комментарии.

"Мы положительно оцениваем финансовые результаты "ЛУКОЙЛа" по МСФО за третий квартал, которые, хотя и ожидались сильными, смогли превзойти консенсус по некоторым статьям. Давление на маржу из-за роста налоговой нагрузки считаем также ожидаемым и не видим причин для беспокойства. Полагаем, что и в четвертом квартале результаты эмитента будут сильными. В целом считаем текущий год успешным для компании, что позволит выплатить хорошие дивиденды акционерам. Мы рассчитываем на 750 руб./акцию (совокупные за 2021 год), доходность - 11%", - указывает эксперт ПСБ Екатерина Крылова.

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