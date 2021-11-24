Возможна консолидация рубля в диапазоне 74-75,3 руб./$1 на краткосрочном горизонте - BCS Express

Возможна консолидация курса рубля в диапазоне 74-75,3 руб./$1 на краткосрочном горизонте, сообщается в комментарии BCS Express.

"Рубль не может сформировать устойчивое движение, реагируя на изменение внешнего фона кратковременными импульсами, которые не получают развития. Если рыночная или геополитическая ситуация существенно не изменится, скорее всего, на краткосрочном горизонте доллар продолжит консолидироваться в коридоре 74-75,3 руб./$1", - отмечает эксперт инвесткомпании Дмитрий Бабин.

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