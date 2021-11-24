Дивдоходность акций ЛУКОЙЛа за 2021г может превысить 12% - BCS Express

Дивидендная доходность акций "ЛУКОЙЛа" по итогам 2021 года может превысить 12%, говорится в комментарии эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарёва.

"ЛУКОЙЛ" представил сильные результаты по итогам III квартала 2021 года, констатирует аналитик инвесткомпании. Растущая динамика выручки обусловлена увеличением объемов добычи углеводородов в рамках послаблений ОПЕК+, а также ростом цен на нефть в прошедшем квартале. При этом EBITDA и чистая прибыль росли более медленными темпами из-за возросшей налоговой нагрузки, сокращению позитивного эффекта от лага экспортной пошлины, отмечает Пучкарёв.

Наибольшее внимание, по мнению эксперта, стоит уделить показателю FCF. Свободный денежный поток эмитента в III квартале вырос в 2 раза, что обусловлено сокращение капитальных затрат, а также нормализацией оборотного капитала после сильных оттоков во II квартале 2021 года. Скорректированный показатель FCF, выступающий дивидендной базой, по итогам III квартала составил 213,8 млрд руб., что в 2,4 раза выше уровня предыдущего квартала и в 2,3 раза выше уровня III квартала 2020 года. В пересчете на потенциальные дивиденды это соответствует 309 рублям на акцию или около 6,4% дивидендной доходности, указывает Пучкарёв.

"Учитывая сохраняющуюся позитивную конъюнктуру на рынке нефти, IV квартал также обещает стать для компании успешным, дивидендная доходность по итогам 2021 года может превысить 12%. Долгосрочный взгляд на бумаги позитивный", - пишет аналитик.

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