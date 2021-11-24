"Финам" рекомендует покупать акции AgriBank класса H с целью HKD 3,32

"Финам" рекомендует покупать акции AgriBank класса H с целевой ценой HKD 3,32 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 24,8% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса AgriBank. В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать высокие темпы роста, превосходящие среднемировые, и на этом фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране. Это продолжит поддерживать финпоказатели AgriBank, учитывая его сильную позицию в секторе. В то же время, акции AgriBank выглядят недорогими по мультипликаторам и обладают высокой дивидендной доходностью", - отмечают аналитики "Финама".

Agricultural Bank of China (AgriBank) - один из крупнейших банков мира и Китая по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны. На AgriBank приходится примерно 9% активов банковского сектора КНР, его розничная сеть состоит из 22,9 тыс. отделений на территории Китая, в которых работают 453 тыс. сотрудников.

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