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24 ноября 2021 года 14:51
"Финам" рекомендует покупать акции AgriBank класса H с целью HKD 3,32
"Финам" рекомендует покупать акции AgriBank класса H с целевой ценой HKD 3,32 на конец 2022г, что предполагает потенциал роста 24,8% от текущих уровней, говорится в аналитическом материале инвестиционной компании. "Мы позитивно оцениваем перспективы бизнеса AgriBank. В ближайшие годы экономика КНР, вероятно, продолжит показывать высокие темпы роста, превосходящие среднемировые, и на этом фоне следует ожидать сохранения высокого спроса на финансовые услуги в стране. Это продолжит поддерживать финпоказатели AgriBank, учитывая его сильную позицию в секторе. В то же время, акции AgriBank выглядят недорогими по мультипликаторам и обладают высокой дивидендной доходностью", - отмечают аналитики "Финама". Agricultural Bank of China (AgriBank) - один из крупнейших банков мира и Китая по величине активов, входит в "Большую четверку" ведущих госбанков страны. На AgriBank приходится примерно 9% активов банковского сектора КНР, его розничная сеть состоит из 22,9 тыс. отделений на территории Китая, в которых работают 453 тыс. сотрудников. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: КИТАЙ-AGRIBANK-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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