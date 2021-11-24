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24 ноября 2021 года 14:09
"Финам" рекомендует покупать акции CGN Power с целью HKD 2,41
"Финам" рекомендует покупать акции CGN Power с целевой ценой 2,41 гонконгского доллара (HKD), что предполагает потенциал роста 14,76% от текущих уровней, сообщается в обзоре инвестиционной компании. "Энергокризис в ЕС, Китае и ряде других стран обратил внимание политиков на параметры стабильности поставок электроэнергии с ВЭС и СЭС. Нет никаких сомнений в том, что регионы останутся лидерами по вводу ВИЭ в ближайшей будущем, но надежность является другим важным параметром работы электроэнергетического сектора. При этом КИУМ атомных реакторов традиционно несопоставимо больше любого другого источника генерации электроэнергии: так, в 2020г в США показатель составил 92,5%. В условиях высокой ценовой волатильности на топливных рынках осенью 2021г многие высшие лица сделали громкие заявления относительно планов стран по дальнейшему наращиванию доли атомной генерации в энергобалансах", - пишут аналитики инвесткомпании. Правительство Поднебесной по итогам COP26 поставит задачу построить дополнительные 150 реакторов в ближайшие 15 лет. По прогнозам Bloomberg, такие значительные инвестиции (около $440 млрд) позволят стране обогнать США по объемам вырабатываемой атомной электроэнергии уже к середине текущего десятилетия. По оценкам экспертов, это делает привлекательными инвестиции в одного из двух крупнейших операторов АЭС в Китае - CGN Power. По оценкам World Nuclear Association, CGN и другие китайские компании могут построить АЭС из расчета $2500-3000 за кВт, что примерно в три раза меньше стоимости аналогичных проектов во Франции и США. "Это создает для компании беспрецедентное конкурентное преимущество, а краткосрочный позитивный рыночный сентимент усиливается на фоне приближающихся Зимних Олимпийских игр в Пекине, которые располагают к использованию "чистых" мощностей АЭС на максимально возможных КИУМах. Мы рекомендуем "покупать" акции CGN Power на Гонконгской фондовой бирже с таргетом HKD 2,41 (потенциал 14,76%)". - резюмируют стратеги "Финама". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-CGN/POWER-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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