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24 ноября 2021 года 13:47
Цена нефти будет находиться в диапазоне $81-85/барр. в конце текущего года - ITI Capital
Цена нефти будет находиться в диапазоне $81-85 за баррель Brent в конце текущего года, говорится в комментарии ITI Capital. "Энергоносители, за исключением газа, который в Европе подорожал более чем на 5%, остаются в аутсайдерах вторую неделю подряд, в частности, энергетический уголь и нефть подешевели более чем на 9% и 4% соответственно, - пишет эксперт инвесткомпании Искандер Луцко. - В разрезе фондовых рынков нефтегазовый сектор стал главным аутсайдером, потеряв более 10% за неделю с 15 по 19 ноября. Главными аутсайдерами в страновом разрезе стали Бразилия и Россия (-5% и -4%, соответственно). Однако нефть не столько способствовала удешевлению российских активов, сколько ощутила на себе влияние геополитических факторов, вызванных напряженностью у границы России и Украины. США обвинили Россию в наращивании военного потенциала и возможном вторжении в соседнюю страну". Большинство рыночных обозревателей, как и эксперт ITI Capital, сохраняет "бычий" настрой в отношении цен на нефть до конца года и на 2022г, поскольку дисбаланс спроса и предложения сохраняется на уровне 2 млн б/с, а мировые запасы сырой нефти, в частности в США и в странах ОЭСР, находятся у пятилетнего минимума. "Мы считаем, что динамика нефтяных котировок существенно отстает от глобальных акций и сырьевых активов за последнее 20 лет и на ближайший год, наш прогноз на конец года составляет $81-85/барр.", - заключает Луцко. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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