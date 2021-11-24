Индекс S&P 500 проведет торги среды в диапазоне 4650-4700 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию в среду, вероятно, в диапазоне 4650-4700 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 удерживается вблизи верхней границы восходящего канала. Индикатор MACD сигнализирует о перехвате инициативы продавцами. На RSI наблюдается "медвежья" дивергенция, что свидетельствует о возможности развития коррекции. Ближайшая поддержка находится на отметке 4640 пунктов, следующая - в области 50-дневной скользящей средней", - указывают аналитики.

Эксперты инвесткомпании отмечают, что, согласно консенсусу аналитиков, опубликованному Bloomberg, рост доходностей на долговом рынке в 2022г может стать одним из самых важных факторов для существенной коррекции в акциях "роста". В частности, ралли в бумагах производителей электромобилей, отмечавшееся на прошлой неделе, сменяется снижением, которое наблюдается в акциях быстрорастущих компаний из разных секторов. Интерес инвесторов к сегменту "стоимости" постепенно нарастает уже несколько торговых сессий подряд.

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