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24 ноября 2021 года 09:22

"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Medtronic

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Medtronic PLC с прогнозной ценой $133,06 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,8% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic опубликовал финансовую отчетность за второй фискальный квартал. Выручка компании увеличилась на 3,3% г/г и составила $7,85 млрд, на $130 млн не дотянув до наших ожиданий. Чистая прибыль Medtronic возросла на 30% г/г (до $1,792 млрд), а в расчете на акцию составила $1,32 и на 3 цента превзошла прогнозы. Компания поумерила ожидания по выручке на фискальный 2022 год - теперь ожидается ее рост на 7-8% вместо 9%", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
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