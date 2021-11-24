"Финам" подтверждает рекомендацию "держать" для акций Medtronic

Аналитики "Финама" подтверждают рекомендацию "держать" для акций Medtronic PLC с прогнозной ценой $133,06 за штуку, что предполагает потенциал роста 13,8% от текущих уровней, сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Поставщик высокотехнологичных медицинских устройств Medtronic опубликовал финансовую отчетность за второй фискальный квартал. Выручка компании увеличилась на 3,3% г/г и составила $7,85 млрд, на $130 млн не дотянув до наших ожиданий. Чистая прибыль Medtronic возросла на 30% г/г (до $1,792 млрд), а в расчете на акцию составила $1,32 и на 3 цента превзошла прогнозы. Компания поумерила ожидания по выручке на фискальный 2022 год - теперь ожидается ее рост на 7-8% вместо 9%", - отмечает ведущий аналитик отдела анализа акций Зарина Саидова.

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