Индекс Мосбиржи начнет торги в среду, вероятно, в небольшом плюсе - BCS Express

Индекс Мосбиржи начнет торговую сессию в среду, вероятно, в небольшом плюсе на сложившемся к утру смешанном внешнем фоне, полагает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Сейчас складывается пограничная картина по индексу Мосбиржи. Смешанный краткосрочный взгляд. С одной стороны, котировки вплотную подошли к новым уровням сопротивления, расположенным теперь в районе 4000-4015 пунктов. Логично некоторое торможение волны восстановления. С другой - рост сырьевых цен располагает к более высоким уровням по нашему рынку. Мешает лишь геополитический дисконт. К тому же во вторник в первый час торгов уже практически была выполнена обозначенная накануне минимальная цель коррекции (3770 пунктов) после слома годового восходящего канала", - отмечает аналитик инвесткомпании.

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