Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире.

Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 24 ноября в фокусе будут макростатистика и корпоративные события:

- индекс делового климата Германии Ifo в ноябре (12:00 МСК);

- заказы на товары длительного пользования США в октябре (16.:30 МСК);

- пересмотренный ВВП США в III квартале (16:30 МСК);

- индекс ценового потребления США в октябре (16:30 МСК);

- личные доходы и расходы США в октябре (16:30 МСК);

- недельная динамика обращений за пособиями по безработице в США (16:30 МСК);

- пересмотренный индекс потребительского доверия и инфляционных ожиданий Университета Мичиган в ноябре (18:00 МСК);

- продажи домов на первичном рынке жилья США в октябре (18:00 МСК);

- отчет Минэнерго США о запасах нефти и нефтепродуктов (18:30 МСК);

- протоколы заседания ФРС (22:00 МСК);

- финансовые результаты TCS Group, "ЛУКОЙЛа" за 9 мес. 2021г;

- совет директоров "Распадской" рассмотрит рекомендации по дивидендам за 9 мес. 2021г;

- квартальные результаты Deere & Company.

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