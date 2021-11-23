Рынок акций РФ обладает потенциалом роста на 15% по индексу РТС в среднесрочной перспективе - Инвестиционный банк Синара

Рынок акций РФ обладает потенциалом роста на 15% по индексу РТС в среднесрочной перспективе, говорится в обзоре Инвестиционного банка Синара.

Аналитики отмечают, что на российском рынке акций случился самый масштабный в 2021г обвал, и индекс РТС упал с еще недавних высот на 15%. Эскалация напряженности в геополитике, новая волна связанных с COVID ограничений в Европе, ситуация с облигациями "Роснано" и ожидаемое сворачивание мер поддержки ФРС - все это, на взгляд экспертов инвестбанка, внесло свой вклад в зарождение "идеального шторма".

"Сейчас большинство российских бумаг выглядят перепроданными (особенно если учесть сильные фундаментальные показатели), а значит, возможен мощный отскок, - полагают аналитики Кирилл Таченников и Василий Мордовцев. - Однако другие риски, такие как дальнейшее ухудшение ценовой конъюнктуры на товарно-сырьевых рынках и общемировой уход от рисков (на фоне внезапного осложнения ситуации с COVID), пока затрудняют восстановление. На среднесрочную перспективу мы позитивно смотрим на российский рынок акций и видим потенциал роста по индексу РТС не менее 15% с текущих уровней. Но на ближайшие недели ожидаем высокую волатильность и рекомендуем придерживаться осторожного подхода".

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