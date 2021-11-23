"Финам" рекомендует покупать акции Polymetal с прогнозной ценой 1732 руб

"Финам" рекомендует покупать акции Polymetal с прогнозной ценой 1732 рубля за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 19% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Акции золотодобывающих компаний имеют привлекательность в качестве защитных инструментов, которые могут сработать в случае большого risk-off на товарных и фондовых рынках. Драгметаллы сохраняют потенциал при удержании низких ставок в условиях растущей инфляции. Polymetal в России является крупнейшим производителем серебра, вторым производителем золота, входит в топ-10 золотодобывающих компаний мира и в топ-5 мировых производителей серебра. Эта компания - одна из немногих, кто имеет возможность увеличить добычу за счет реализации портфеля новых проектов", - указывает эксперт Алексей Калачев.

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