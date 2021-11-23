Индекс S&P 500 проведет торги вторника в диапазоне 4640-4720 пунктов - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет торговую сессию во вторник, вероятно, в диапазоне 4640-4720 пунктов, считают аналитики инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Накануне S&P 500 обновил исторический максимум, но, отскочив от верхней границы восходящего канала, развернулся вниз. Форма дневной свечи понедельника сигнализирует о возможности краткосрочной коррекции. Индикатор MACD указывает на слабую активность покупателей. На RSI наблюдается "медвежья" дивергенция, что также означает высокую вероятность снижения. Ближайшая поддержка для индекса широкого рынка находится на отметке 4640 пунктов, следующая - в области 50-дневной скользящей средней", - указывают эксперты.

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