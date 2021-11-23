Цена акций Palo Alto Networks может вырасти до $600 на горизонте года - "Фридом Финанс"

Котировки акций Palo Alto Networks обладают потенциалом роста до $600 за штуку на горизонте 12 месяцев, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

Один из мировых лидеров сектора кибербезопасности Palo Alto Networks представил сильные результаты за третий квартал 2021 года, констатируют аналитики инвесткомпании: выручка и прибыль компании превысили консенсус-прогнозы.

Выручку за текущий квартал менеджмент эмитента ожидает в пределах $1,265-1,285 млрд (+24-26% г/г), а скорректированную EPS закладывает в диапазоне $1,63-1,66. Успешные результаты за отчетный период позволили Palo Alto повысить оценку выручки за 2022 фискальный год с $5,28-5,33 млрд до $5,35-5,40 млрд, прогноз маржинальности и прибыли оставлен без изменений.

"С учетом обновления прогнозов выручки, устойчивого роста спроса на продукты компании в среднесрочной перспективе и ожидаемого временного эффекта от повышения затрат считаем, что котировки акции Palo Alto Networks способны подорожать до $600 за штуку на горизонте 12 месяцев", - указывают эксперты "Фридом Финанс".

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