Тактические идеи недели на рынке акций - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам стоит обратить внимание на акции Gap Inc. и "Газпрома" на текущей неделе, говорится в аналитическом материале инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Gap представит финансовую отчётность в среду, 24 ноября. Компания сохраняет промоактивность и может превзойти ожидания по прибыли, вероятен рост рентабельности с 7,5% до 10% в ближайшие 2 года, отмечают эксперты.

"Газпром" опубликует финансовую отчётность в понедельник, 29 ноября. "На фоне роста экспортных цен на газ ожидаем рост операционной прибыли на 20%. Объявление прогнозов по ценам и объёмам экспортных поставок на 2022 год может привести к повышению оценок инвестдомов по акциям компании", - указывают аналитики "ВТБ Мои Инвестиции".

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