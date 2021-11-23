"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Activision Blizzard с целью $100

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Activision Blizzard Inc. с целевой ценой $100 за штуку" с горизонтом инвестирования 2-6 месяцев. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 60%, стоп-приказ: $54, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты ожидают, что выручка компании в IV квартале составит $2,02 млрд, а по итогам всего года - $8,66 млрд. По прогнозам, выручка Activision Blizzard вырастет в годовом выражении на 7,5% в 2021г, на 3,5% в 2022г и на 13,3% в 2023г. Компания отложила релиз игр Overwatch 2, Diablo Immortal и Diablo IV на 2022г, но, вероятно, их основной вклад в финансовые результаты будет заметен уже в 2023г, полагают в "Финаме".

"Против Activision Blizzard в настоящее время проводятся судебные разбирательства в связи с дискриминацией и харассментом в отношении женщин, работающих в компании, - пишут аналитики. - На почве этого сотрудники несколько раз устраивали забастовки, а за последние годы несколько представителей топменеджмента были вынуждены оставить свои должности и покинуть компанию. Сотрудники Activision Blizzard требуют отставки генерального директора Бобби Котика. Если это произойдет, то назначение нового СЕО может стать для инвесторов позитивным сигналом".

"С технической точки зрения бумага находится вблизи долгосрочной линии восходящей поддержки. Открывать позицию рекомендуем от текущих уровней с целью $100. При покупке на 11,3% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне $54 риск на портфель составит 1,5%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,6", - указывают эксперты инвесткомпании.

Activision Blizzard, Inc. - американская компания, одна из крупнейших в сфере компьютерных игр и развлечений. У компании сильный баланс с высокой валовой маржой, широкая диверсификация по продуктам и огромный потенциал расширения за счет слияний и поглощений. Сам сегмент видеоигр является одним из самых динамично развивающихся.

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