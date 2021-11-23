"Финам" открыл торговую идею: покупать акции ВТБ с целью 0,054 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции банка ВТБ с целью 0,054 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 4-8 недель. Цена входа: 0,049 руб., потенциальная доходность: 10%, стоп-приказ: 0,047 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что банк демонстрирует восстановление финансовых показателей и имеет дальнейшую перспективу роста. Многократное повышение ключевой ставки Банком России еще не полностью заложено в котировках, что дает дополнительный стимул для роста акций. На сегодняшний день ценные бумаги ВТБ оцениваются по основным мультипликаторам почти в два раза дешевле, чем акции Сбербанка.

"С технической точки зрения после сильного снижения бумага демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позиции рекомендуем при достижении 0,049 рубля с целью 0,054 рубля. При покупке на 10% от объема портфеля и выставлении стоп-заявки на уровне 0,047 рубля риск на портфель составит 0,41%. Соотношение прибыль/риск составляет 2,5", - указывают в "Финаме".

ВТБ - один из крупнейших банков России с контрольным пакетом, принадлежащим государству.

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