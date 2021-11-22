"Финам" рекомендует покупать акции Activision Blizzard c прогнозной ценой $84,4 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 35,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

"Котировки акций Activision Blizzard потеряли почти 25% с ноября. Сначала инвесторы негативно отреагировали на квартальный отчет компании преимущественно из-за отложенного релиза игр Overwatch 2, Diablo Immortal и Diablo IV, а также из-за замедления темпов роста показателей. Неделю спустя издание The Wall Street Journal опубликовало собственное расследование, в котором обвинило СЕО Activision Blizzard Бобби Котика в том, что он знал о дискриминации и харассменте, но скрывал информацию и заступался за обвиняемых. Сотрудники требуют отставки Бобби Котика. Если это произойдет, то назначение нового СЕО может стать для инвесторов позитивным сигналом. Тем временем Activision Blizzard работает над улучшением корпоративной среды и культуры, ежеквартально сообщая о достигнутом прогрессе", - отмечает эксперт инвесткомпании Ксения Лапшина.

Activision Blizzard - американская компания, один из крупнейших разработчиков и создателей видеоигр и развлекательного контента. Activision Blizzard создает игры для ПК, консолей и мобильных устройств, компания владеет легендарными франшизами, которые известны практически каждому: Call of Duty, World of Warcraft, Diablo, Overwatch, Hearthstone, Candy Crush и другие.

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