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22 ноября 2021 года 17:24
Возможно ослабление рубля до 75-77 руб./$1 - "Локо-Инвест"
Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до уровней 75-77 руб./$1 при росте напряженности в ближайшее время, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста". "Возвращение геополитических угроз нарушило рыночный баланс и ослабило рубль. Наши оценки премии за нерыночный риск говорят о его краткосрочной уязвимости и возможном ослаблении до 75-77 руб./$1 при росте напряженности даже при стабильной ситуации на рынках. Но среднесрочная поддержка от платежного баланса остается, а растущие ставки ЦБ сохранят влияние carry-эффектов на спекулятивные потоки и относительную динамику депозитов населения в рублях и валюте, как только волатильность спадет", - указывает директор по инвестициям Дмитрий Полевой. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-РУБЛЬ-ВАЛЮТА-ПРОГНОЗ
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