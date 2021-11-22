Баланс риска и доходности может оказаться заметно ниже текущих значений фондовых индексов - "Открытие Инвестиции"

Баланс риска и доходности на российском рынке акций в сложившихся условиях может оказаться заметно ниже текущих значений фондовых индексов, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

Индекс Мосбиржи к середине торгов понедельника не только ушёл глубоко под уровень 4000 пунктов, но даже успел пробить отметку 3900 пунктов, констатирует Кочетков. Следующая зона поддержки, по его мнению, располагается в диапазоне 3800-3820 пунктов.

"Поводов для снижения оказалось достаточно много. Всё большее число представителей ФРС говорит о более скором сокращении покупки облигаций, дабы приступить к повышению ставки. В ЦБ РФ также говорят о решимости в борьбе с инфляцией, а рынок ОФЗ закладывает 100 базисных пункта повышения (до 8,5%). Очередная волна COVID-19 захлёстывает Европу, США и Азию, напоминая о весне 2020 года, когда произошло резкое падение деловой активности и спроса на сырьевые активы. Плюс к этому геополитические истории с российским подтекстом. Пусть они не получают какого-либо развития или подтверждения, но явно нервируют инвесторов. В том же ключе можно рассматривать ситуацию с облигациями "Роснано"", хотя никто не допускает мысли о банкротстве госкомпании, - пишет эксперт инвесткомпании. - Тем не менее, на рынке почти нет позитива, кроме стабильности цен на нефть и металлы. Говорить о влиянии каких-либо корпоративных новостей в данной ситуации особого смысла не имеет. Рынок должен нащупать баланс риска и доходности в сложившихся условиях. Однако такой баланс может оказаться заметно ниже, чем текущие значения индексов. Перспектива высокой доходности рублёвых облигаций и депозитов может оказать существенное влияние на поведение частных инвесторов, которые были основной силой повышения индексов акций".

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