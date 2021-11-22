.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Аналитика / Баланс риска и доходности может оказаться заметно ниже текущих значений фондовых индексов - "Открытие Инвестиции"
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
22 ноября 2021 года 16:45
Баланс риска и доходности может оказаться заметно ниже текущих значений фондовых индексов - "Открытие Инвестиции"
Баланс риска и доходности на российском рынке акций в сложившихся условиях может оказаться заметно ниже текущих значений фондовых индексов, считает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков. Индекс Мосбиржи к середине торгов понедельника не только ушёл глубоко под уровень 4000 пунктов, но даже успел пробить отметку 3900 пунктов, констатирует Кочетков. Следующая зона поддержки, по его мнению, располагается в диапазоне 3800-3820 пунктов. "Поводов для снижения оказалось достаточно много. Всё большее число представителей ФРС говорит о более скором сокращении покупки облигаций, дабы приступить к повышению ставки. В ЦБ РФ также говорят о решимости в борьбе с инфляцией, а рынок ОФЗ закладывает 100 базисных пункта повышения (до 8,5%). Очередная волна COVID-19 захлёстывает Европу, США и Азию, напоминая о весне 2020 года, когда произошло резкое падение деловой активности и спроса на сырьевые активы. Плюс к этому геополитические истории с российским подтекстом. Пусть они не получают какого-либо развития или подтверждения, но явно нервируют инвесторов. В том же ключе можно рассматривать ситуацию с облигациями "Роснано"", хотя никто не допускает мысли о банкротстве госкомпании, - пишет эксперт инвесткомпании. - Тем не менее, на рынке почти нет позитива, кроме стабильности цен на нефть и металлы. Говорить о влиянии каких-либо корпоративных новостей в данной ситуации особого смысла не имеет. Рынок должен нащупать баланс риска и доходности в сложившихся условиях. Однако такой баланс может оказаться заметно ниже, чем текущие значения индексов. Перспектива высокой доходности рублёвых облигаций и депозитов может оказать существенное влияние на поведение частных инвесторов, которые были основной силой повышения индексов акций". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
.
Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
22 ноября 2021 года 19:01
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события вторника в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 23 ноября в фокусе будет макростатистика и корпоративные события: - предварительные индексы деловой активности в секторе производства и... читать дальше
.22 ноября 2021 года 18:54
Аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции" внесли изменения в состав топ-10 акций России, добавив бумаги "Газпрома" и убрав акции FixPrice, сообщается в комментарии. Таким образом, в топ-10 вошли акции "Газпрома", "РусАгро", "НОВАТЭКа", Polymetal, Headhunter, "Мать и дитя", "ЛУКОЙЛа",... читать дальше
.22 ноября 2021 года 18:45
Котировки цветных металлов останутся высокими несмотря на коррекцию, полагает управляющий директор сектора металлургии аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие" Даниил Каримов. "Мы ожидаем в следующие несколько месяцев продолжения планомерной коррекции на рынке цветных... читать дальше
.22 ноября 2021 года 18:00
"Финам" рекомендует покупать акции Activision Blizzard c прогнозной ценой $84,4 за штуку на конец 2022 года, что предполагает потенциал роста 35,3% от текущего уровня, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании. "Котировки акций Activision Blizzard потеряли почти 25% с ноября.... читать дальше
.22 ноября 2021 года 17:43
Текущую коррекцию вниз на российском фондовом рынке стоит использовать для долгосрочных покупок бумаг, считает руководитель отдела торговли акциями "Атона" Элбек Далимов. "Российский рынок акций единственный находится под серьезным давлением в понедельник, нефть, сырье и другие развивающиеся рынки... читать дальше
.22 ноября 2021 года 17:24
Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до уровней 75-77 руб./$1 при росте напряженности в ближайшее время, сообщается в комментарии "Локо-Инвеста". "Возвращение геополитических угроз нарушило рыночный баланс и ослабило рубль. Наши оценки премии за нерыночный риск говорят о его... читать дальше
.22 ноября 2021 года 17:05
Акции "ЛУКОЙЛа", "Роснефти" и "Газпрома" интересны для покупок на фоне текущего снижения котировок, говорится в аналитическом материале эксперта BCS Express Дмитрия Пучкарева. "Компании являются бенефициарами сильной конъюнктуры на рынке в 2021 году. В случае "ЛУКОЙЛа" ключевой фактор... читать дальше
.22 ноября 2021 года 16:24
Акции Boeing Co. привлекательны для долгосрочных инвестиций, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара". "Мы позитивно смотрим на акции Boeing и считаем, что компания сможет решить проблемы с поставками самолетов 787 Dreamliner, а восстановление экономики окажет дополнительную поддержку... читать дальше
.22 ноября 2021 года 16:03
Цены государственных облигаций останутся под давлением в ближайшие недели, считают в BCS Global Markets (BCS GM). "На фоне стабилизации инфляции около 8,1% в годовом выражении и отсутствия признаков ее устойчивого замедления, а также принимая во внимание ожидания все более существенного повышения... читать дальше
.22 ноября 2021 года 15:41
Курс рубля по отношению к доллару, скорее всего, останется около уровней 72-74 руб./$1 в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM). "Небольшую поддержку рублю оказывает продолжающийся поток сообщений о подготовке саммита Владимира Путина и Джо Байдена, однако конкретика... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
.