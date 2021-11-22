Цены ОФЗ останутся под давлением в ближайшие недели - BCS GM

Цены государственных облигаций останутся под давлением в ближайшие недели, считают в BCS Global Markets (BCS GM).

"На фоне стабилизации инфляции около 8,1% в годовом выражении и отсутствия признаков ее устойчивого замедления, а также принимая во внимание ожидания все более существенного повышения ключевой ставки, мы полагаем, что в ближайшие недели ОФЗ будут оставаться под давлением. И, как следствие, пока не видно поводов для восстановления спроса и котировок на вторичном рынке корпоративных облигаций", - отмечают в обзоре аналитики Кити Панцхава и Юрий Голбан.

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