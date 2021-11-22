Рубль, скорее всего, останется около уровней 72-74 руб./$1 в ближайшее время - BCS GM

Курс рубля по отношению к доллару, скорее всего, останется около уровней 72-74 руб./$1 в ближайшее время, говорится в обзоре BCS Global Markets (BCS GM).

"Небольшую поддержку рублю оказывает продолжающийся поток сообщений о подготовке саммита Владимира Путина и Джо Байдена, однако конкретика относительно сроков и содержания такой встречи по-прежнему отсутствует. В ближайшее время мы не ожидаем существенного ослабления геополитической напряженности вокруг РФ, а это означает, что курс рубля, скорее всего, останется вблизи текущих уровней в коридоре 72-74 руб./$1. В конце недели поддержку рублю может оказать приближение налогового периода: пик продаж валюты экспортерами придется на 26 и 29 ноября", - отмечает главный экономист BCS GM Владимир Тихомиров.

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