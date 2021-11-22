"Атон" подтверждает рейтинг бумаг ФосАгро на уровне "выше рынка"

Аналитики "Атона" подтверждают рейтинг бумаг "ФосАгро" на уровне "выше рынка", говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Новость о строительстве аммиачно-карбамидного комплекса в Череповце стоимостью свыше 100 млрд рублей вписывается в предыдущие комментарии "ФосАгро" о том, что компания планирует пересмотреть свою стратегию развития до 2025 года к концу текущего и не исключает возможности реализации нового инвестиционного проекта. Напомним, размер инвестпрограммы до 2025 года составит более 250 млрд рублей. Мы подтверждаем наш рейтинг "выше рынка" по бумагам "ФосАгро", которая торгуется с консенсус-мультипликатором EV/EBITDA 2022П 4,9x против своего собственного 5-летнего значения 6,4x", - указывают эксперты.

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