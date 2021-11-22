"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Zoom с целью $340

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Zoom Video Communications с целью $340 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 35%, стоп-приказ: $210, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Компания отчитается в понедельник за III квартал 2021 года, аналитики ожидают роста выручки до $1,02 млрд и прибыли на акцию $1,09. При более позитивной отчетности и прогнозах на IV квартал 2021 года рынок может заложить текущий позитив в стоимость", - отмечают в инвесткомпании.

"С технической точки зрения бумага продолжительное время торгуется в рамках боковика, где цена в очередной раз подошла к сильному уровню поддержки. Мы рекомендуем открывать длинную позицию от текущих уровней, рассчитывая на отскок к верхней границы коридора. При покупке на 5% и выставлении стоп-заявки на уровне $210 риск на портфель составит 0,85%", - указывают в "Финаме".

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