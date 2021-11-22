Стоит обратить внимание на акции Tyson Foods - "ВТБ Мои Инвестиции"

Инвесторам на американском фондовом рынке стоит обратить внимание на акции Tyson Foods, отметили в аудиоподкасте аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу покупки бумаг:

- Недавно компания представила сильные финансовые результаты и превысила ожидания аналитиков. С одной стороны, Tyson Foods успешно компенсирует повышение издержек ростом цен на свою продукцию, с другой - по мере восстановления экономической активности и нормализации работы заведений общепита может наращивать объемы поставок мясной продукции.

- У эмитента есть планы по расширению производственных мощностей, модернизации инфраструктуры и улучшению операционной эффективности.

- Менеджмент Tyson Foods уже представил новую оптимизационную программу, которая, как ожидается, позволит сократить затраты на $400 млн в следующем году, а к 2024 году общий объем ежегодной экономии может составить около $1 млрд. Согласно консенсус-прогнозу, потенциал роста стоимости акций на горизонте года превышает 10%.

Tyson Foods - один из крупнейших поставщиков мяса для магазинов и ресторанов в США. Среди ключевых партнеров Yum! Brands Inc., McDonald's Corp., Burger King и Walmart Inc.

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