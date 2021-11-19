"ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: продавать акции Распадской с целью 300 руб

Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" открыли торговую идею: "продавать акции "Распадской" с прогнозной ценой 300 руб. за штуку" с горизонтом инвестирования 2 месяца, отмечается в комментарии инвестиционной платформы.

Эксперты указывают на следующие аргументы в пользу продажи бумаг компании:

- Выпуск стали в Китае в октябре снизился на 23% г/г - это снижает спрос на коксующийся уголь.

- Китай увеличит импорт угля из Монголии на фоне постепенного смягчения эпидемиологических ограничений на границе. Увеличение предложения окажет давление на цены.

- Выделение "Распадской" из Евраза создаст риск распродажи акций. Условия будут опубликованы до конца декабря. Завершение выделения планируется до конца I полугодии 2022г.

- При текущих ценах "Распадская" торгуется с премией в 20% к сравнимым компаниям.

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