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19 ноября 2021 года 18:11
Пара доллар/рубль может приблизиться к отметке 74 руб./$1 в начале следующей недели - ПСБ
Пара доллар/рубль может приблизиться к отметке 74 руб./$1 в начале следующей недели, полагает аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Егор Жильников. "Мы считаем, что в начале следующей недели пара доллар-рубль может инерционно приблизиться к отметке 74 руб./$1 с возможным переходом в 74,5 руб./$1. По нашим оценкам, на следующей неделе в фокусе будет динамика доллара к валютам развитых стран. Это, в свою очередь, обусловит динамику валют ЕМ, в том числе рубля. Инфляционные настроения ухудшаются, а безопасные активы растут в стоимости. Также важным будет ситуация на рынке нефти, где на фоне рисков распечатывания стратегических запасов США и КНР, а также роста опасений по поводу новой волны коронавируса в Европе мы ждем дальнейшей коррекции. Поддержать рубль могли бы растущие цены на нефть, но такой сценарий как базовый мы не рассматриваем в перспективе следующей недели", - прогнозирует эксперт банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-ВАЛЮТА-РУБЛЬ-ПРОГНОЗ
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