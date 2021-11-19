Акции Cisco - ставка на долгосрочные инвестиции - BCS Express

Покупка акций Cisco Systems Inc. является ставкой на долгосрочные консервативные инвестиции, считает эксперт BCS Express Никита Покровский.

"Если рассматривать бумаги Cisco для покупки, то они больше подходят для долгосрочного консервативного инвестора. Компания ежегодно выплачивает дивиденды в размере 2,6% годовых. От котировок не стоит ожидать быстрых темпов роста. При этом очень многое будет зависеть от того, как компания сможет справиться с текущими вызовами. Количество рисков увеличивается, но за ними могут открыться новые возможности. Сможет ли ими воспользоваться компания - вопрос открытый. На мой взгляд, менеджмент за последние годы упустил несколько вариантов по ускорению темпов роста", - пишет аналитик в комментарии.

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