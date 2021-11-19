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19 ноября 2021 года 16:46
Повышенная волатильность на рынках акций может сохраниться в ближайшее время - BCS Express
Повышенная волатильность на мировых рынках акций может сохраниться в ближайшей перспективе , считает инвестиционный стратег BCS Express Александр Бахтин. "На уходящей неделе на рынках акций активизировались продавцы. В общерыночном разрезе основное негативное давление сохраняется со стороны пандемии коронавируса и инфляционных рисков. Волна заболеваемости COVID-19 в Европе вынуждает страны возвращать жесткие карантинные ограничения для бизнеса и населения, в ближайшей перспективе количество государств, где вводятся локдауны, по-видимому, будет только расти. В свою очередь инфляционные риски подтверждаются выходящей статистикой, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Для российского рынка дополнительными сдерживающими факторами остаются геополитические коллизии и рост ценовой волатильности в нефти. Учитывая сохранение напряженной внешнеполитической картины, ценовых "качелей" в нефти и сложной эпидемиологической ситуации на будущей неделе может сохраниться повышенная волатильность биржевых индексов". Также аналитик обращает внимание, что на настроения участников торгов продолжат оказывать влияние ключевая экономическая статистика и риторика представителей мировых ЦБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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