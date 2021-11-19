Повышенная волатильность на рынках акций может сохраниться в ближайшее время - BCS Express

Повышенная волатильность на мировых рынках акций может сохраниться в ближайшей перспективе , считает инвестиционный стратег BCS Express Александр Бахтин.

"На уходящей неделе на рынках акций активизировались продавцы. В общерыночном разрезе основное негативное давление сохраняется со стороны пандемии коронавируса и инфляционных рисков. Волна заболеваемости COVID-19 в Европе вынуждает страны возвращать жесткие карантинные ограничения для бизнеса и населения, в ближайшей перспективе количество государств, где вводятся локдауны, по-видимому, будет только расти. В свою очередь инфляционные риски подтверждаются выходящей статистикой, - отмечает эксперт инвесткомпании. - Для российского рынка дополнительными сдерживающими факторами остаются геополитические коллизии и рост ценовой волатильности в нефти. Учитывая сохранение напряженной внешнеполитической картины, ценовых "качелей" в нефти и сложной эпидемиологической ситуации на будущей неделе может сохраниться повышенная волатильность биржевых индексов".

Также аналитик обращает внимание, что на настроения участников торгов продолжат оказывать влияние ключевая экономическая статистика и риторика представителей мировых ЦБ.

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