Вероятно ослабление курса рубля к доллару в ближайшее время - Банк "Санкт-Петербург"

Национальная валюта, несмотря на фундаментальные предпосылки к укреплению, может продолжить слабеть по отношению к доллару США в ближайшее время в связи с ростом неопределённости на рынках из-за новых локдаунов в Европе, а также из-за неослабевающих геополитических факторов, говорится в комментарии банка "Санкт-Петербург".

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