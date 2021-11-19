Риски коррекции цены золота к $1830-1835/унц. повысились - Saxo Bank

Риски коррекции котировок золота в сторону уровней $1830-1835 за тройскую унцию повысились, считают аналитики Saxo Bank.

"Котировки золота провели текущую неделю в относительно узком диапазоне между уровнями $1850 и $1870 за тройскую унцию, ожидая нового катализатора после прорыва вверх на прошлой неделе. Уверенное ралли, запущенное несмотря на укрепление доллара США, остановилось с ростом доходностей облигаций, тем более что рынок сейчас гадает, как ФРС будет справляться со всплеском инфляции. Серебро и особенно платина не поспевают за золотом, инвесторы в ETF-фонды пока не проявляют интереса к увеличению позиций. Все эти события повышают риск коррекции в сторону ключевой области поддержки $1830-1835", - отмечают эксперты инвестбанка.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.