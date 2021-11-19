Вероятные диапазоны рубля на следующей неделе - 72,5-73,5 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 - УБРиР

Курс рубля, скорее всего, будет торговаться в диапазонах 72,5-73,5 руб./$1 и 82-83 руб./EUR1 на следующей неделе, считает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

Эксперт отмечает, что на фоне укрепляющегося к мировым валютам доллара рубль продолжит снижаться. "Можно сказать, что ослабление рубля было вызвано снижением котировки нефти до уровня почти в 80 долларов за баррель марки Brent. Однако рублю могут сыграть на руку ожидания вероятного повышения ключевой ставки на предстоящем заседании ЦБ 17 декабря. Повышения ставки ожидают и на долговом рынке: доходность двухлетних ОФЗ сейчас выше 8,5%, что сигнализирует нам о возможном уходе на Новый год с ключевой ставкой в 8,5%. Доходность по "длинным" бондам составляет 8,2% - 8,3% годовых", - пишет Зотов.

Эксперт банка выделяет из ключевых событий этой недели завершившееся внутреннее IPO СПБ Биржи и начало в пятницу вторичных торгов. По данной бумаге размещение по верхней границе составило $11,5 за акцию. На вторичных торгах котировки поднялись от цены размещения выше $12 за акцию, в начале торгов они поднимались и до $13,5 за акцию.

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