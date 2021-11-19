"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Micron Technology с целью $96

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Micron Technology Inc. с целевой ценой $96 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,64%, стоп-приказ: $71,5, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что на сегодняшний день продукция компании пользуется повышенным спросом. У компании есть свое производство, поэтому риск дефицита производственных мощностей в секторе полупроводников оказывает на нее меньшее давление. 20 декабря, после закрытия рынка, компания продемонстрирует финансовую отчетность. Micron Technology снизила прогноз по выручке на текущий квартал, что уже полностью заложено в цену.

"С технической точки зрения бумага пробила верхний уровень нисходящего канала и демонстрирует разворотные сигналы. Открывать позицию рекомендуем при текущих уровнях с целью $96. При покупке на 10% и выставлении стоп-заявки на уровне $71,5 риск на портфель составит 0,71%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,45", - указывают аналитики "Финама".

Micron Technology - один из лидеров по производству чипов памяти DRAM, NAND, флешпамяти и SSD-накопителей.

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