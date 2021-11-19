Рубль может завершить неделю ниже 73 руб./$1 благодаря отскоку нефти - "Открытие Инвестиции"

Рубль может завершить неделю ниже 73 руб./$1 благодаря отскоку нефти, считает начальник отдела глобальных исследований "Открытие Инвестиции", эксперт "Открытие Research" Михаил Шульгин.

"Российский рубль в пятницу укреплялся к доллару на 0,5% ближе к полудню и демонстрировал попытку вернуться ниже 73 руб./$1. Со вторника курс USD/RUB ежедневно "флиртует" с этим значением, однако котировки Brent уверенно отскочили вверх от психологической поддержки $80/барр., поэтому на этот раз шансы USD/RUB опуститься до 72 руб./$1 выглядят куда более солидно. Ноябрьский налоговый период остается локальным фактором поддержки для российской валюты, при этом пиковые выплаты будут приходиться на следующую неделю", - отмечает Шульгин.

Также эксперт указывает, что недавние комментарии главы Банка России Эльвиры Набиуллиной по поводу инфляции подстегнули ожидания рынка в отношении дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики. Теперь спред между котировками соглашений о форвардной ставке (FRA) на 3 месяца через 3 месяца и трехмесячной ставкой Моспрайм подразумевает повышение ключевой ставки на 140 б.п. в течение ближайших трех месяцев.

"Подобного рода ожидания благоприятны для рубля, - полагает аналитик. - Коронавирусная ситуация в РФ остается весьма непростой: статистика ежедневно сообщает рекордные цифры смертности от Covid-19. Это негативно сказывается на экономической активности. Мы по-прежнему можем увидеть курс ниже 71 руб./$1 и даже тестирование 70 руб./$1 до конца года при условии реализации двух факторов: испарения геополитической премии в рубле и возвращения цен на нефть в диапазон $85-90 за баррель".

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