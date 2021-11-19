"Финам" открыл торговую идею: покупать акции "Северстали" с целью 1860 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Северстали" с целью 1860 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 2-8 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,8%, стоп-приказ: 1640 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании.

Эксперты отмечают, что компания продемонстрировала неплохие финансовые результаты за III квартал 2021г: выручка в квартальном выражении увеличилась на 8,8% до $3,21 млрд, показатель EBITDA вырос на 4,6% до $1,73 млрд, чистая прибыль - на 8,6% до $1,24 млрд. Данные оказались ожидаемо сильными на фоне роста средних цен реализации металлопродукции, который компенсировал негативный эффект от введения временных экспортных пошлин с 1 августа текущего года.

"С технической точки зрения котировки компании торгуются вдоль восходящего тренда. Мы рекомендуем открывать длинную позицию. При покупке на 22% и выставлении стоп-заявки на уровне 1640 рублей риск на портфель составит 0,7%. Соотношение прибыль/риск составляет 3", - указывают аналитики "Финама".

ПАО "Северсталь" - российская вертикально интегрированная сталелитейная и горнодобывающая компания.

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