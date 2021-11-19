Дивиденды Мечела за 2021г могут обеспечить доходность 38% - "Инвестиционный банк Синара"

Дивиденды "Мечела" по итогам 2021г могут достичь 112 руб. на одну привилегированную акцию, что предполагает их дивидендную доходность на уровне 38%, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Результаты компании за 3К21 разочаровали участников рынка, которые рассчитывали на некоторое улучшение в 3К21 на фоне благоприятной ценовой конъюнктуры. Мы по-прежнему высоко оцениваем потенциал и обыкновенных, и привилегированных акций "Мечела" по фундаментальным факторам и ожидаем улучшения финансовых показателей в 4К21 и 1П22 при высоких ценах на коксующийся уголь и стальную продукцию. Нынешнее снижение котировок нам представляется неплохой возможностью для начала инвестирования в "Мечел" и покупки бумаг компании. Что касается привилегированных акций, то чистая прибыль в 53 млрд руб. за 9М21 эквивалентна 76,5 руб. на привилегированную акцию. По нашим расчетам, по итогам 2021г дивиденды могут достичь 112 руб. на одну привилегированную акцию, что предполагает их дивидендную доходность на уровне 38%", - пишет аналитик Дмитрий Смолин.

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