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19 ноября 2021 года 09:02
Цена нефти может встретить сильное сопротивление на уровне $83-83,4/барр. - BCS Express
Котировки нефти марки Brent в текущем отскоке вверх могут встретить сильное сопротивление на уровне $83-83,4 за баррель, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов. Нефтяные котировки в четверг отскочили, отыгрывая часть потерь предыдущего дня. После кратковременного спуска ниже $80 за баррель фьючерсы вернулись в прежний диапазон, что является позитивным сигналом на краткосрочном горизонте, отмечает аналитик инвесткомпании. Между тем среднесрочный взгляд на нефть с начала ноября заметно ухудшился, обращает внимание Галактионов. Во вторник МЭА понизило прогноз по спросу в 2022 году на 0,3 млн б/с и заявило, что ожидает профицита на протяжении всего 2022 года. Аналогичную точку зрения на прошлой неделе высказали EIA и ОПЕК. "При этом до конца 2021 года тоже не все радужно. В ряде азиатских и европейских стран наблюдается очередной всплеск заболеваемости COVID-19. Несмотря на вакцинацию, вирус по-прежнему активно распространяется, и чиновники уже начинают говорить о возможности новых локдаунов. В такой ситуации спрос оказывается под угрозой, в то время как добыча в декабре, по оценке МЭА, может вырасти на 1,5 млн б/с. Теперь генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо заявляет, что в профицит может наблюдаться уже в конце 2021 года", - отмечает эксперт инвесткомпании в комментарии. Дополнительное давление на рынок, по мнению Галактионова, могут оказать крупные страны-импортеры, в числе которых Китай и США. "Рассчитывать на устойчивую растущую динамику котировок нефти в таких условиях не приходится. Скорее речь идет о том, какими темпами цены будут снижаться в следующие месяцы. EIA ожидает, что среднемесячные цены на нефть Brent в декабре-январе будут снижаться на $1 в месяц. Внутри месяца могут наблюдаться разнообразные колебания, но общий тренд направлен вниз, что будет ограничивать активность покупателей на "бумажном" рынке", - пишет Галактионов. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: МИР-НЕФТЬ-ПРОГНОЗ
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