Цена акций Macy's обладает потенциалом дальнейшего роста - BCS Express

Котировки акций Macy's обладают потенциалом дальнейшего роста, возможная ближайшая цель подъема - $40 за штуку, считает эксперт BCS Express Валерий Емельянов.

"Компания полным ходом идет к тому, чтобы стать лучшим ретейлером года. Свежий квартальный отчет показал чистую прибыль кратно выше ожиданий аналитиков. Выручка тоже лучше прогнозов (шестой раз подряд). Компания улучшила собственный прогноз на текущий квартал и на конец года. Вслед за отчетом котировки бумаги рванули вверх, в очередной раз переписав годовой максимум. В моменте Macy's стоила $33,57 за штуку. Последний раз так высоко она торговалась в ноябре 2018 года, - отмечает аналитик инвесткомпании. - С учетом сильной динамики прибыли компании у акций остается потенциал для дальнейшего восхождения. Форвардный P/E составляет немногим более 10, что относительно дешево. Технического перегрева пока нет (RSI немногим выше 60). Ближайшая важная цель - $40 за бумагу".

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