BCS Express сохраняет рекомендацию "покупать" для акций Helmerich & Payne

Аналитики BCS Express сохраняют рекомендацию "покупать" для акций Helmerich & Payne, говорится в комментарии инвестиционной компании.

"Helmerich & Payne отчиталась за финансовый квартал хуже ожиданий на рынке. Менеджмент объявил прогноз по росту законтрактованных буровых на 20% к концу следующего квартала. Мы оцениваем это умеренно негативно для акций компании. Котировки бумаг за последние пару месяцев уже выросли практически до нашей целевой цены в $36 за штуку (потенциал роста составляет около 15%) на фоне вернувшегося интереса инвесторов к энергетическому сектору. Негативные сюрпризы в отчетности (издержки за квартал росли быстрее выручки) после закрытия рынка в среду накладываются на распродажу на нефтяном рынке в среду из-за словесных интервенций США и Китая относительно совместных продаж нефти на рынок из стратегических государственных запасенных объемов", - пишут эксперты.

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