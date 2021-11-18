Возможна небольшая коррекция вверх нефтяных цен в ближайшие дни - "Велес Капитал"

Возможна небольшая коррекция вверх нефтяных цен в ближайшие дни при отсутствии негативных сигналов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Ближайшие фьючерсы на нефть марок Brent и WTI к середине сессии четверга в РФ на фоне небольшого ослабления доллара отступили от ее минимумов и теряют около 0,5%. Рынок в целом остается под нисходящим давлением ввиду сохранения рисков реализации стратегических резервов нефти в США и других странах. Тем не менее, краткосрочно котировки вошли в зону перепроданности, в связи с чем до конца недели при отсутствии негативных сигналов могут немного скорректироваться наверх", - отмечает эксперт инвесткомпании.

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