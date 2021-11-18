"Финам" открыл торговую идею "покупать акции Progress Software с целью $69 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-12 недель. Цена входа: выше $54,05, потенциальная доходность: 27,66%, стоп-приказ: $50,8, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Progress Software завершила приобретение компании Kemp, занимающейся разработкой приложений, которые помогают предприятиям оптимизировать и защищать приложения и сети в облачной или гибридной среде, за $258 млн.

Совет директоров эмитента объявил ежеквартальные дивиденды в размере $0,175 на одну акцию. Последний день покупки бумаг для получения дивидендов - 29 ноября 2021 года.

"С технической точки зрения котировки бумаг компании торгуются в восходящем тренде, получив сильный импульс роста. Мы рекомендуем открывать длинную позицию при стоимости выше $54,05 на открытии рынков в США. При покупке на 8,3% и выставлении стоп-заявки на уровне $50,8 риск на портфель составит 0,5%", - указывают аналитики "Финама".

Progress Software предлагает ведущую платформу для разработки и развертывания стратегических бизнес-приложений. Компания помогает своим клиентам и партнерам предоставлять современные, эффективные цифровые программы с минимальными усилиями, временем и затратами, а также предлагает мощные инструменты для легко адаптируемого пользовательского взаимодействия на любых видах устройств.

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