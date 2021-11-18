Возможен краткосрочный подъем индекса S&P 500 к уровням 4750-4800п - BCS Express

Возможен краткосрочный подъем индекса S&P 500 к уровням 4750-4800 пунктов, считает эксперт BCS Express Игорь Галактионов.

"Индекс S&P 500 остается вблизи максимальных уровней и еще может обновить вершины. Американские компании отчитываются о рекордных показателях в III квартале 2021 года, поддерживая оптимизм участников рынка. Краткосрочный скачок может привести инструмент в район 4750-4800 пунктов, но в дальнейшем росте без ощутимой коррекции сейчас большие сомнения", - указывает аналитик.

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