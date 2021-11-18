"Фридом Финанс" повысил прогнозную цену акций Qualcomm до $212

"Фридом Финанс" повысил прогнозную стоимость акций Qualcomm Inc. до $212 за штуку, рекомендация - "покупать", сообщается в комментарии инвестиционной компании.

"Менеджмент Qualcomm в ходе "Дня аналитика", проведенного 16 ноября, представил прогнозы относительно развития компании в средне- и долгосрочной перспективе. Мы считаем, что презентация эмитента повышает прозрачность среднесрочных перспектив бизнеса компании, и оцениваем представленный "гайденс" как очень сильный. Как следствие, повышаем прогноз финансовых показателей компании", - отмечает старший аналитик Михаил Степанян.

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